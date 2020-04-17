Доход мечты россиян на самоизоляции рекордно снизился

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Опрос сервиса SuperJob выявил снижение желаемых доходов россиян. Так, для счастья в среднем гражданам достаточно 155 тыс. рублей в месяц, а для комфортной жизни на карантине — 80 тыс. рублей.

Исследование проводилось с 6 по 14 апреля среди 2,5 тыс. респондентов из 437 населенных пунктов.

Оказалось, что для счастья гражданам нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет. Например, в 2017 году доход мечты составлял 184 тыс. рублей.

При этом женские запросы скромнее мужских: 140 тыс. рублей и 70 тыс. на карантине. Мужчины хотят не менее 170 тыс. в месяц и 90 тыс. рублей соответственно.

Кстати, чем моложе респонденты, тем скромнее их финансовые аппетиты. Кроме того, запросы растут и в зависимости от уровня реальных доходов. Так, россиянам с зарплатой до 30 тыс. рублей для счастья в среднем нужно 130 тыс. рублей, и в два раза меньше для жизни на самоизоляции.

Эксперты объяснили, что на фоне падения экономики, роста безработицы и общей неопределенности запросы граждан объяснимо снижаются.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Скромнее будем: доход мечты россиян на карантине рекордно снизился

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