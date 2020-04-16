COVID-19, похоже, может покинуть пределы планеты Земля

В Звёздном городке произошло ЧП. Коронавирус подтвердился у генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина.
За неделю до подтверждения результата он вместе с Рогозиным провожал на МКС «Союз-МС-16».
В данный момент Микрин находится в самоизоляции. Но 9 апреля он был на Байкануре и провожал МКС.
Конструктор общался и с Дмитрием Рогозиным и с космонавтами.
При этом перед стартом вся территория космомодрома была тотально продезинфицирована, -пишет РосБалт.
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