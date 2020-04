Актриса Ксения Алфёрова: Невозможно отказать болящему в исповеди и причастии перед смертью

View this post on Instagram

Люди, очень важно оставаться людьми в любой ситуации! В российских больницах лежат люди. Многие из них верующие, многие из них неизлечимо больны и понимают, что в любой момент могут умереть. Для человека верующего очень важно таинство исповеди и причастия и никто не может их этого лишать! Никогда на Руси не закрывали храмы, никогда не было такого, чтобы к больным людям в больницах не пускали священников! Во времена самых страшных, настоящий эпидемий. А сейчас это происходит на наших глазах! В больницы к больным и умирающим не пускают батюшек! Вы, от кого это зависит, зачем вы берёте такой грех на душу?! Это немыслимо, это нарушает все человеческие законы. Это противозаконно, в конце концов! Ладно светская власть, они, судя по всему, совсем уже не отдают отчёта своим действиям! Но куда смотрит Патриархия?! Ведь наш патриарх обладает большой властью, почему он не защищает свою паству? Почему идёт против веры и Бога?! У меня, если честно, нет достаточно слов, чтобы выразить все, что кипит внутри! Но об этом нельзя молчать! Невозможно отказать болящему в исповеди и причастии перед смертью! Это нарушение простых человеческих, моральных, этических, христианских законов! Опомнитесь, что вы делаете?! У меня нет и малости тех возможностей, которые есть у Патриархии! Я не понимаю к кому надо обратится, чтобы изменить ситуацию! Но я точно знаю, что немедленно необходимо пустить в Больницы священников! Оденьте их всех в защитные Костюмы, в конце концов, если этого требуют правила. У патриархии, уверена, достаточно денег, чтобы их закупить! Вера лечит дух, что значительно важнее тела. Молитва, исповеди, причастие творят чудеса, мы все это знаем! Вы, от кого это зависит, убиваете людей, не разрешая посещение их батюшками! Вы обрекаете многих из них на страшную, для христианина смерть без причастия! Вы должны это прекратить! ( комментарии отключаю, поскольку моя позиция по этому вопросу изложена выше, а агрессивные боты мне здесь не нужны) #вера #свет #любовь