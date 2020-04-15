Актриса Ксения Алфёрова: Невозможно отказать болящему в исповеди и причастии перед смертью

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Актриса Ксения Алфёрова, известная не только блестящими ролями в кино, но и активной благотворительной деятельностью, на своей странице в сети Инстаграм написала эмоциональный пост.

Актриса высказала свою позицию относительно закрытия храмов из-за ситуации с пандемией коронавируса.

— Никогда на Руси не закрывали храмы, никогда не было такого, чтобы к больным людям в больницах не пускали священников! Во времена самых страшных, настоящий эпидемий.

А сейчас это происходит на наших глазах! В больницы к больным и умирающим не пускают батюшек! — пишет актриса.

Ксения не только эмоционирует по поводу таких ограничительных мер, но и предлагает конкретный выход из непростой ситуации.

— Опомнитесь, что вы делаете?! У меня нет и малости тех возможностей, которые есть у Патриархии! Я не понимаю к кому надо обратится, чтобы изменить ситуацию! Но я точно знаю, что немедленно необходимо пустить в Больницы священников! Оденьте их всех в защитные Костюмы, в конце концов, если этого требуют правила. У патриархии, уверена, достаточно денег, чтобы их закупить! – призывает автор поста.