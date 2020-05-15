Имя рязанского врача появилось в списке памяти жертв коронавируса

В интернете появился «Список памяти», в который вносят имена медработников, погибших от коронавируса.
На сегодняшний день в списке 190 фамилий.
Среди них есть и имя Марины Пискуновой – главного внештатного детского инфекциониста Минздрава Рязанской области, заведующей детским инфекционным ларингитным отделением ГКБ №11
Марина Пискунова скончалась 29 апреля. Она проработала в детском инфекционном ларингитном отделении больницы более 35 лет.
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