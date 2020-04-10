Главврач Рязанской ОКБ напомнил о четырёх правилах профилактики коронавируса

-

4 ПРАВИЛА,

⠀

Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов в соцсетях напомнил о четырёх правилах профилактики коронавируса, которые снижают опасность поражения коронавирусом на 99%.

1. Держать социальную дистанцию. Сейчас уже известно, что коронавирус довольно тяжелый. Если вирус оспы, например, летит над землей до 250 метров, то ковид падает сразу. Поэтому, если держаться от людей на расстоянии до двух метров, можно быть уверенным, что вирус не попадет на вас. В аптеках и магазинах есть метки на полу, придерживайтесь их.⠀

⠀

2. Не трогать лицо руками и осознанно следить за этим. Вирус чрезвычайно контагиозный, то есть быстро распространяется от человека к человеку. Его попадание на слизистую носа, рта или глаз ведет к заражению. Научитесь терпеть легкий зуд и не прикасаться к лицу, пока не будете уверены в чистоте ваших рук.⠀

⠀

3. Часто мыть руки. Вирус неустойчив к мылу и антисептикам, поэтому постоянно следите за тем, чистые ли ваши руки. Зашёл в лифт и нажал на кнопку – санитайзер. Открыл дверь – санитайзер. Если нет санитайзера – все действия можно сделать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки. Как правильно мыть и обрабатывать руки, на фото.

⠀

4. Соблюдать правила ношения маски. Если каждый наденет маску, то коронавирус не будет попадать в пространство и оседать на поверхностях. На фото ниже видно, как распространяется вирус при кашле в маске и без нее. Но важно помнить, что он быстро размножается во влажной среде. Поэтому менять маску желательно не реже, чем через полтора-два часа. Если постирать и прогладить маску раскаленным утюгом, можно надевать ее снова. ⠀

⠀