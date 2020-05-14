Главврач ОКБ о ярких защитных костюмах: пациентам от них веселее

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Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов опубликовал в соцсетях фото врачей в красных защитных костюмах с комментарием «В красной зоне — в красном защитном костюме».

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Хубезов отметил, что 13 мая во время видеоконференции губернатора с главными врачами больниц внимание журналистов привлек его красный защитный костюм и пояснил, что сейчас все сотрудники ОКБ работают в такой спецодежде.

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Главврач рассказал, что кроме многоразовых красных и традиционных белых в больнице используют и желтые костюмы. Они защищают от микробов и вирусов, то есть от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем либо через зараженные поверхности.

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«Яркие насыщенные цвета нравятся нашим пациентам. Говорят, от них веселее и теплее на душе», — написал Хубезов.