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ГК «Зелёный сад» приняла активное участие в дезинфекции улиц

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18 апреля в Рязани прошла масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Активное участие в уборке приняла группа компаний «Зелёный сад».

В зоне ответственности компании были следующие территории: парк Черезовские пруды, от перекрестка ул. Новой и Касимовского шоссе до въезда на строительную площадку ЖК «Fresh Life», вдоль Муромского шоссе и от ворот № 1 строительной площадки ЖК «Еврокласс» до перекрестка с ул. Кальная, на ул. Пожалостина от строительной площадки ЖК «Прайд Парк» до Первомайского проспекта.

Работники «Зелёного сада» убрали бытовой мусор, удалили омертвевшие ветки на деревьях и кустарниках, грунт вдоль бордюров проезжей части, провели уборку тротуаров и зеленой зоны, завершили работы по подсветке деревьев.

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