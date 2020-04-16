Депутат Рязанской облдумы передал защитные маски врачам детской поликлиники №1

Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог передал защитные маски врачам детской поликлиники №1 и её филиалов, а маленьким пациентам — сладости для поднятия настроения. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Наши врачи сражаются с вирусом на передовой, их необходимо поддерживать! Хорошей поддержкой для них будет соблюдение нами самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!», — призвал депутат.
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