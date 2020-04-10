Данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

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По данным на пятницу, 10 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. Ещё 24 человека ждут подтверждения результатов анализов.
Оперативная группа правительства региона приводит данные о заболевших и условно заболевших по районам:
г. Рязань — 23

Заокское сельское поселение Рязанского района – 14

Рязанский район (за исключением Заокского) — 1

Захаровский район — 4

г. Скопин – 3

Скопинский район -1

г. Михайлов – 2

Михайловский район – 1

Касимовский район – 2

г. Касимов — 2

г. Новомичуринск — 2

Рыбновский район — 1

Клепиковский район – 3

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