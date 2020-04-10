Данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

По данным на пятницу, 10 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. Ещё 24 человека ждут подтверждения результатов анализов.
Оперативная группа правительства региона приводит данные о заболевших и условно заболевших по районам:
г. Рязань — 23
Заокское сельское поселение Рязанского района – 14
Рязанский район (за исключением Заокского) — 1
Захаровский район — 4
г. Скопин – 3
Скопинский район -1
г. Михайлов – 2
Михайловский район – 1
Касимовский район – 2
г. Касимов — 2
г. Новомичуринск — 2
Рыбновский район — 1
Клепиковский район – 3