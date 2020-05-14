Женщина с подозрением на COVID-19 убежала из больницы

Сбежавшую из инфекционного госпиталя женщину с подозрением на коронавирус принудительно отправили в медучреждение. Инцидент произошёл на Сахалине.
13 мая уроженка Украины покинула родину и прилетела в Россию. В аэропорту её заставили пройти обязательный медицинский осмотр. В ходе осмотра выяснилось, что у женщины есть симптомы вирусного заболевания. Такие же симптомы характерны при COVID-19.
Пассажирку немедленно отправили в инфекционный госпиталь. Однако это не устроило женщину. Она выбила дверь в медучреждении и убежала. После этого медики доложили об инциденте в полицейским.
Правоохранители нашли беглянку в одной из квартир Долинска. Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, хотя медицинский осмотр она прошла не полностью. Дальнейшую судьбу женщины решил суд. Её отправили обратно в больницу, где ей предстоит провести несколько недель.
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