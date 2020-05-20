В Рязанской области обсуждают варианты открытия детских садов

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области с середины марта прекратили работу детские сады. На неоднократные просьбы открыть хотя бы дежурные группы и министерство образования, и глава региона отвечали отказом. «К сожалению, развитие ситуации не дает нам права, в том числе морального, открыть детские сады», – говорилось в сообщения и ответах на комментарии.
Очередной ответ появился на официальной странице Николая Любимова ВКонтакте. Представители регионального министерства образования сообщили, что в настоящее время прорабатываются различные варианты возобновления работы детсадов.
Даты открытия пока не называются. Отмечается, что всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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