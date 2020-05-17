В Подмосковье пенсионерку избили в магазине из-за маски

Жительницу Подольска избили в магазине. Причиной этому стало то, что пенсионерка сняла маску.
Неприятный инцидент произошёл с местной жительницей. 58-летняя жительница пришла в магазин в маске и перчатках. В какой-то момент женщине стало тяжело дышать, и она сняла маску с лица и повесила на руку.
Когда пенсионерка была готова пробивать товар и расплачиваться за него, кассир отказалась обслуживать её. Женщина надела маску и пришла на другую кассу, однако её не стали обслуживать и там. Тогда женщина заявила, что заберёт продукты без оплаты.
В этот момент в магазине началась настоящая драка. На пожилую женщину накинулись работники магазина. Одна из продавщиц стала выхватывать продукты из рук пенсионерки, вторая стала хватать её за волосы. В потасовку вмешался охранник. Он выворачивал женщине руки.
После скандального инцидента жительница Подольска обратилась в полицию и зафиксировала побои в травмпункте, пишет Регион Онлайн.
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