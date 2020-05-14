В Минздраве рассказали, для кого особо опасен COVID-19

Пациенты с хроническими заболеваниями почек формируют особую группу риска при заражении коронавирусом. Среди них наблюдается высокая летальность при инфицировании COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного нефролога ведомства Евгения Шилова.
Причиной хронической болезни почек являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19, — рассказывает Шилов.
Кроме того, медик отметил, у 20-30% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, развивается почечная недостаточность. Такие показания у больных требуют диализа.
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