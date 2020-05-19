Стало известно, как будут работать летние лагеря

До пандемии к организации летнего отдыха для детей готовились 45 тысяч компаний. В Минпросвещения сообщили, что в сегодняшних условиях свою работу планируют начать около 33 тысяч организаций.
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева сообщила, что организация детского отдыха переносится на срок не ранее 1 июля2020 года.
Летние смены в детских лагерях сократят до 14 дней. Таким образом до сентября можно будет провести четыре таких смены.
Перед поездкой в лагерь дети и сотрудники будут обязаны пройти тестирование на COVID-19. «Родительские дни» придется исключить, сообщают «Известия».
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