Специалист рассказал о скорости ухудшения состояния при коронавирусе

При коронавирусе может происходит резкий переход от средне-тяжёлой в тяжёлую форму заболевания. Об этом предупредил начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Так, утром пациент с COVID-19 может чувствовать себя нормально. А к вечеру есть вероятность, что он окажется в реанимации, сообщает специалист. К такой динамике заболевания в итоге оказалась не готова большая часть врачей. Стремительность изменения состояния пациентов поразила медиков.
В связи с этим медицинское наблюдение очень важно для заболевших коронавирусом, пишет РИА Новости.
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