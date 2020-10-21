Специалист рассказал, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

По мнению академика РАН Лейлы Намазовой-Барановой женщины подвержены риску заболеть COVID-19 меньше, нежели мужчины, сообщает РИА «Новости».
Специалист отметила, что в этом вопросе действительно есть гендерное различие. Примечательно, что эта информация касается всех возрастов. Маленькие мальчики, подростки, взрослые мужчины и старики — все они более подвержены заражению, нежели женщины.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.