Специалист рассказал, кто меньше всего подвержен заражению коронавирусом

— Тот рецептор, которые использует вирус для вхождения в клетку, он связан … с некой субстанцией, которая неправильно синтезируется у тех, кто страдает, например, повышенным давлением. Так вот, для этой субстанции принципиальной является Х-хромосома. То есть, у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которых нет у мужчин, у которых только одна Х-хромосома, — рассказала Лейла Намазова-Баранова.