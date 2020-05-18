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Обследование на коронавирус прошли более 5000 рязанцев

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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По данным на понедельник, 18 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 2300 человек. Ещё 94 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

К этому часу известно о 8141 гражданине, прибывшем в наш регион из стран, неблагополучных по коронавирусу, или контактировавших с больными. Под наблюдением врачей остаются 2570 человек. 5571 человек уже прошли его. Они здоровы.

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