Названы самые популярные товары россиян на самоизоляции

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Россияне в апреле чаще всего искали в интернете книги, товары для досуга, игры и наборы для хобби и творчества — спрос на эти товары вырос в более чем в два раза по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Маркет Аналитики», с которыми ознакомились «Известия».

Так, в марте запрос на товары из категории «досуг и развлечения» был на уровне 5–10 млн в день, а в апреле превысил 20 млн.

Также вырос спрос на товары для дачи, сада и огорода (на 23%), продукцию для животных (18%), компьютерную технику и электронику (15% и 8% соответственно), а также товары для спорта и отдыха (11%).

При этом всё меньше на самоизоляции россияне интересуются одеждой, обувью и аксессуарами — спрос на эту категорию товаров рухнул на 30%, на 14% реже стали искать профессиональное оборудование и товары для здоровья. В Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) такие показатели назвали рекордно низкими.

В Ozon зафиксировали рост продаж товаров для ремонта — на 76% год к году, а популярность товаров для фитнеса на дому увеличилась в 2,5 раза.

Эксперты и представители интернет-магазинов отмечают, что делать покупки в интернете начали пользователи разных возрастов и эта привычка останется и после снятия карантинных мер.

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Игра по-крупному: спрос на товары для досуга вырос в два раза