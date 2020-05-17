Найдено антитело, способное полностью блокировать коронавирус

В США обнаружили антитело, которое полностью блокирует коронавирус. Открытие состоялось в лаборатории Sorrento Therapeutics.
Исследователи протестировали миллиарды антител. Всего несколько сотен из них оказались способны противостоять COVID-19. А одно из них на все 100% может уберечь клетки организма от коронавируса. Это STI-1499.
Учёные сообщают, что это антитело нейтрализовало инфекционные свойства. При этом для защиты от коронавируса нужна маленькая доза STI-1499, пишет РИА Новости.
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