Московские, Сахалинские и Ульяновские школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболевших COVID-19

В Минпросвещения РФ заявили, что московские школы переведут на дистанционный режим обучения из-за роста числа заболевших, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, такое же решение приняли и по еще трем регионам. Замминистра просвещения Виктория Басюк отметил, что каждый регион будет самостоятельно решать, переводить школы на дистанционное обучение или нет.

— Так как ситуация по заболевшим в каждом регионе различная, то мы не можем переводить все области на удаленный режим. Однако в Сахалинской и Ульяновской областях, так же, как и в Москве, учебные заведения будут работать в онлайн-формате, — рассказал Басюк.

По состоянию на 5 октября, количество заболевших COVID-19 за сутки в Москве составило 3 537 человек, на Сахалине — 53 человека, в Ульяновской области — 145. Кроме того, опергруппа РФ зарегистрировала 117 смертей.

Напомним, с 5 октября в Москве начались школьные каникулы. Сергей Собянин принял такое решение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По его словам, школьники будут отдыхать не более двух недель.

Также с понедельника Собянин обязал предприятия перевести 30% своих работников на удаленный режим работы.