Московские, Сахалинские и Ульяновские школы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболевших COVID-19

В Минпросвещения РФ заявили, что московские школы переведут на дистанционный режим обучения из-за роста числа заболевших, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, такое же решение приняли и по еще трем регионам. Замминистра просвещения Виктория Басюк отметил, что каждый регион будет самостоятельно решать, переводить школы на дистанционное обучение или нет.
По состоянию на 5 октября, количество заболевших COVID-19 за сутки в Москве составило 3 537 человек, на Сахалине — 53 человека, в Ульяновской области — 145. Кроме того, опергруппа РФ зарегистрировала 117 смертей.
Напомним, с 5 октября в Москве начались школьные каникулы. Сергей Собянин принял такое решение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По его словам, школьники будут отдыхать не более двух недель.
Также с понедельника Собянин обязал предприятия перевести 30% своих работников на удаленный режим работы.