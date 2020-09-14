Астма может защитить от тяжелой формы коронавируса

Аллергическая астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе, выяснили ученые. Среди так называемых коморбидных (с сочетанием нескольких патологий —«Известия») пациентов с COVID-19 это заболевание встречается гораздо реже, чем обычно— иногда в два-три раза. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

«Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории. То есть астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого —особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. Возможно,именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода», — указал профессор.

Также Александр Караулов рассказал, что в ходе совместного с Венским университетом исследования удалось показать, что далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела к коронавирусу, даже при наличии положительного теста и характерных симптомов. Более того, если защитные белки и присутствуют, у значительной части пациентов (порядка 40%)они не нейтрализуют COVID-19.

Подробнее — в интервью «Известиям»:«Астма может быть защитным фактором при коронавирусе»