«Аэрофлот» тренирует своих собак различать COVID-19

Авиакомпания «Аэрофлот» тренирует своих собак различать коронавирус, сообщает Baza со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

Для проведения исследования, которое длится уже несколько месяцев, компания использует животных породы шалайка — помесь шакала и лайки. Разговоры о тренировке собак на поиск коронавируса велись уже с весны. 23 июля группа ученых опубликовала результаты исследования. Оказалось, что собаки различали вирус в слюне и мокроте только в 83% случаев.

Кроме того, такие тренировки проходят не только в России, но и за рубежом: в ОАЭ, Великобритании и Финляндии. Если тесты все-таки принесут хорошие результаты, то натренированных собак будут использовать в аэропортах для выявления зараженных.