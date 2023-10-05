«Короче, план такой»: рязанцам предлагают посмотреть в Wink сериал про авантюрные приключения хакеров с 10 октября

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийно-авантюрного 8-серийного проекта «Короче, план такой» (16+) о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло как раз не по плану. Также представлены трейлер и постер сериала.

Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов состоится в видеосервисе Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС в текущем сезоне. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Сериал представили Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Разделить радость премьеры с создателями проекта пришли: Вероника Мохирева, Денис Косяков, Александр Ревва, Иван Пышненко, Игорь Коровин, Камила Валиева, София Каштанова, Кирилл Нагиев, Никита Богатов, Олеся Иванченко, Олеся Судзиловская, Алексей Столяров, Елена Гущина и Александр Алымов (Студия «Союз»), Таша Белая, Mia Boyka, Филипп Газманов и другие.

—“Короче, план такой” — для меня это как любимый ребенок, который в любви зачат, в любви рожден, в любви растет. Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала, — сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.

— Это очень увлекательный процесс — придумывать авантюрное остросюжетное кино. Русские хакеры бывают разные — наверняка и такие, как у нас. Команда наших героев — это настоящие профессионалы, с хорошей смекалкой и чувством юмора, — отметил генеральный продюсер Вадим Галыгин.

— Могу сказать, что это проект и роль мечты. Я смогла воплотить разные стороны героини, посетить множество невероятных мест, насладиться профессионализмом команды — фантастического режиссера и потрясающего оператора, а также прекрасных партнеров. В сценарии всё сошлось: юмор, драйв, страсти — и это очень вдохновляет и будоражит, — считает актриса София Каштанова.

— Для Wink как части большого цифрового провайдера “Ростелекома” очень логично представлять проекты про разные стороны digital. Включая истории о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая ИТ-системы наших клиентов от взлома. И уж тем более, если это яркий, драйвовый и с юмором сериал с большим количеством звезд. Короче, у всех должен быть план в самое ближайшее посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink авантюрно-приключенческий сериал про команду русских хакеров, — прокомментировал генеральный директор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

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