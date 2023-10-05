«Короче, план такой»: рязанцам предлагают посмотреть в Wink сериал про авантюрные приключения хакеров с 10 октября

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийно-авантюрного 8-серийного проекта «Короче, план такой» (16+) о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло как раз не по плану. Также представлены трейлер и постер сериала. Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов состоится в видеосервисе Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС в текущем сезоне. Сериал пополнит линейку Wink Originals.
Сериал представили Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Разделить радость премьеры с создателями проекта пришли: Вероника Мохирева, Денис Косяков, Александр Ревва, Иван Пышненко, Игорь Коровин, Камила Валиева, София Каштанова, Кирилл Нагиев, Никита Богатов, Олеся Иванченко, Олеся Судзиловская, Алексей Столяров, Елена Гущина и Александр Алымов (Студия «Союз»), Таша Белая, Mia Boyka, Филипп Газманов и другие.
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