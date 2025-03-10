В субботу, 8 марта, на НТВ вышел шестой выпуск юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). В проекте соревнуются артисты, пик популярности которых пришёлся на 80-е, 90-е и 2000-е годы. По итогам этой недели шоу покинула Корнелия Манго.

В этот раз к звёздному жюри — Лере Кудрявцевой, Кириллу Туриченко и Сергею Соседову — присоединилась певица и ведущая прошлых сезонов «Суперстара!» Лолита. В этом году из-за плотного гастрольного графика она не смогла участвовать в проекте, но нашла время, чтобы приехать на съёмки. Лолита открыла выпуск, исполнив свой хит «Ешь, люби и молись».

Среди участников нового выпуска были заслуженные артистки России Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Азиза и Корнелия Манго, а также Сергей Челобанов, Ираклий Пирцхалава и Сергей Минаев.

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Темой конкурсного дня стали «Любимые хиты». Исполнители выбрали следующие композиции:

Ираклий Пирцхалава — «Ты не целуй» Полины Гагариной

Маргарита Суханкина — «Я буду всегда с тобой» Максима Фадеева

Корнелия Манго — «Я искала тебя» группы A’Studio

Ксения Георгиади — «Где-то за тучами» Григория Лепса

Сергей Минаев — «Я люблю тебя до слёз» Александра Серова

Азиза — «Встанем» SHAMAN

Сергей Челобанов — «Звёздочка моя ясная» группы «Цветы».

После шести выпусков лидером турнирной таблицы стала Азиза, набравшая 47 баллов. На втором месте оказался Сергей Челобанов (44 балла). Третью позицию разделили Ксения Георгиади, Маргарита Суханкина и Сергей Минаев — у каждого по 43 балла. Предпоследнее место занял Ираклий Пирцхалава (42 балла). Последней в турнирной таблице оказалась Корнелия Манго с 40 баллами, что привело к её выбыванию из проекта.

Корнелия Манго о своём участии в шоу

Корнелия Манго поделилась впечатлениями:

«Для меня этот проект — невероятно яркий эксперимент! Я здесь совершенно разная, каждый мой номер — это что-то новое, чего я сама от себя не ожидала! Я брала такие ноты, которые раньше не могла. Мне было очень приятно всё это время находиться с вами».

По правилам шоу, участник с наименьшим количеством баллов покидает проект. Однако ведущий Вадим Такменёв пригласил Корнелию Манго вернуться в следующем выпуске в качестве специального гостя. Певица поблагодарила всех и анонсировала своё выступление — она исполнит любимую песню своей бабушки.

Кроме участников шоу и Лолиты, на сцену «Суперстара!» вышли и другие члены жюри. Кирилл Туриченко поздравил женщин с 8 Марта, исполнив свою песню «Богиня». А Лера Кудрявцева, ведущая шоу Наташа Королёва и телеведущая Екатерина Гордон спели композицию «Девичник».

Напомним, что ранее проект уже покинули Лена Катина, Михаил Муромов и Данко.