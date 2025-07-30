Кормление голубей у дома может обернуться солидным штрафом

Кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами может повлечь административную ответственность, если это создает санитарно-эпидемиологическую угрозу. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов (фракция «Единая Россия»).

«Ответственность может наступить по статье 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Однако штраф налагается не за само кормление, а за последствия, которые могут нанести вред санитарному благополучию», — пояснил депутат.

Размер штрафов:

для граждан — от 2 000 до 3 000 рублей;

для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей.

При повторном нарушении сумма увеличивается:

для граждан — до 3 000–5 000 рублей,

для должностных лиц — до 30 000–40 000 рублей,

для юрлиц — до 250 000–400 000 рублей.

По этой же статье можно привлекать к ответственности жильцов, выбрасывающих мусор из окон или оставляющих его в подъездах.

Колунов подчеркнул: чтобы доказать нарушение, необходимо предоставить фото-, видеоматериалы или показания свидетелей. Он также посоветовал перед обращением в полицию или Роспотребнадзор сначала подать жалобу в управляющую компанию или ТСЖ, попросив провести с жильцами разъяснительную работу.

Отметим, что в Рязани запрет на кормление голубей действует на территории Кремля. Там установлены соответствующие таблички.