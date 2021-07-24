Кормить детей в 26 школах Липецка будут московская, ульяновская и местная компании

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В Липецке определили организаторов питания в 26 местных школах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, «Столичная кулинарная компания» выиграла два тендера стоимость 33 млн и 31 млн рублей. Теперь она будет кормить школьников из учреждения №№ 1, 2, 4, 6, 7, 11, 33, 35, 37, 42, 54, 63, 66, 78.

Ульяновская компания «МобилСвязь» обеспечит питанием школы №№ 2, 10, 25, 31, 38, 62 за 19 млн рублей. Данная организация — одна из крупнейших поставщиков питания в Волгоградской области.

Липецкое предприятие «Альфа» выиграло тендер на 19,5 млн рублей. Теперь она займется питанием в школах №№ 40, 46, 47, 49, 50, 52.

— Здоровье наших детей напрямую зависит от качества закупаемых продуктов и готовых блюд. Поэтому мы будем контролировать работу каждого из исполнителей, — заключила председатель департамента образования Светлана Бедрова.