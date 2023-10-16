Понедельник, 16 октября, 2023
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Коридор затмений с 16 по 28 октября кардинально поменяет жизнь тысяч людей

7info7

С 14 по 28 октября нас ожидает крайне непростое время — коридор затмений. Это период между солнечным затмением и затмением лунным. Пик активности коридора — с 16 по 25 октября. Один из знаков зодиака в этот период почувствует серьёзные изменения, причём приятные. Кому уже в ближайшие дни начнёт крупно везти?

Как сообщает изданием 7days, сюрприз в коридор затмений ожидает Близнецов. Жизнь представителей этого знака может кардинально поменяться.

— Причём перемены будут настолько приятными, что люди этого знака не поверят в возможность такого разворота событий, — говорится в астропрогнозе.

Близнецы наконец-то поймут, чего им хочется от жизни. Удастся им выйти на новый уровень дохода, поможет в этом врождённая коммуникабельность.

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