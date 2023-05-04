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Четверг, 4 мая, 2023

Кораблинца осудят за гибель человека в Скопине 17 лет назад

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Кораблино. Мужчину, 1988 года рождения, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление было совершено в октябре 2005 года в городе Скопине. Ночью обвиняемый жестоко избил у торговой палатки 28-летнего местного жителя. Через некоторое время пострадавший умер.

Следователям удалось получить доказательства причастности кораблинца к избиению. В ходе следствия ранее неоднократно судимый мужчина признал вину и рассказал о случившемся.

Уголовное дело передали в суд.

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