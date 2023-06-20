Контрактная служба ускоряет получение российского гражданства для иностранцев

Иностранцы, заключившие контракт на военную службу, получают гражданство России в ускоренном порядке. Подать заявление о получении гражданства РФ они могут в любом территориальном органе сразу после подписания контракта. Об этом сообщает ТКР.

Начальник управления по вопросам миграции МВД по Рязанской области Максим Горожанов пояснил, что иностранцы, заключившие контракт, приобретают гражданство России со дня принятия решения, а принесение присяги – после возвращения из зоны спецоперации при непосредственном получении паспорта.

Максим Горожанов: «Члены семьи приобретают гражданство РФ со дня принесения присяги. Служба по контракту – это возможность для иностранного гражданина и членов его семьи урегулировать своё правовое положение на территории России»

В Рязанской области продолжается набор на службу по контракту. Тем, кто хочет идти защищать Родину, нужно выбрать один из вариантов дальнейших действий:

обратиться в пункт отбора или военный комиссариат;

оставить заявку через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России;

оставить заявку через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале государственных услуг.

Дополнительная информация по телефонам: (4912) 25-36-29, 25-96-99.