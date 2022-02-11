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Пятница, 11 февраля, 2022

Контингент заключенных в Смоленской области становится все более опасным

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Контингент заключенных в Смоленской области становится все более опасным

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В коллегии регионального УФСИН рассказали, за какие преступления отбывают наказание в колониях Смоленской области, пишет портал «О чём говорит Смоленск».

Согласно отчету, контингент заключенных в исправительных учреждениях становится все более опасным.

«Основная часть — 80 процентов осужденных, отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений», – пояснили в УФСИН.

При этом половина находящихся в колониях отбывает уголовные наказания второй и более раз.

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Однако, как отметили в УФСИН, число содержащихся в колониях и СИЗО области снизилось на 60 процентов. Сегодня их 2982 человека.

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