Конюх спортивного клуба похитил 16-летнюю наездницу, чтобы увезти в Узбекистан

В Калининграде конюх местного конно-спортивного клуба похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывезти девушку в Узбекистан, пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, конюху 22 года, парень собирался жениться на юной девушке. Наездница уезжать из России не хотела, поэтому молодой человек решил похитить девушку.

29 августа под угрозой ножа Самандар заставил девушку поехать с ним в аэропорт Храброво. К счастью, похищенной удалось подать сигнал сотрудника авиапорта, девушку освободили, похитителя задержали.

Маме Самандара, возможно, придётся повременить с внуками 8-10 лет, предупреждает Baza.