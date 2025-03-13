Концерты на открытом воздухе пройдут в весенне-летнем сезоне в Рязани

В рязанском Нижнем городском саду пройдут концерты на открытом воздухе, программа уже сформирована. В весенне-летний сезон можно будет слушать прекрасную музыку под открытым небом. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава региона отметил, что в 2025 году планируется продолжить развивать филармонию. В этом году по нацпроекту «Семья» приведут в порядок концертный зал, заменят световое оборудование. На сцене установят огромный светодиодный экран и обновят кресла для зрителей.
В рязанской филармонии за сезон прошло более 80 концертов, которые посетили около 33 тысяч рязанцев и гостей региона.