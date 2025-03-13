Концерты на открытом воздухе пройдут в весенне-летнем сезоне в Рязани

В рязанском Нижнем городском саду пройдут концерты на открытом воздухе, программа уже сформирована. В весенне-летний сезон можно будет слушать прекрасную музыку под открытым небом. Об этом сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона отметил, что в 2025 году планируется продолжить развивать филармонию. В этом году по нацпроекту «Семья» приведут в порядок концертный зал, заменят световое оборудование. На сцене установят огромный светодиодный экран и обновят кресла для зрителей.

«В здании филармонии уже благоустроили территорию перед входом, отремонтировали фасад здания, центральное фойе. Привели в порядок заброшенные помещения и сейчас там проходят репетиции. Наладили вентиляцию и установили кондиционеры. Заменили древнее штанкетное оборудование, теперь всё сценическое оборудование управляется со специального пульта», — пишет Павел Малков.

В рязанской филармонии за сезон прошло более 80 концертов, которые посетили около 33 тысяч рязанцев и гостей региона.

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Ранее филармония представила новую акустическую систему.