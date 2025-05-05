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Рязанская ВДНХ, фото: Ростелеком
Культура и события

Концерты и мастер-классы пройдут на рязанской ВДНХ 9 мая

Анастасия Мериакри

Концерты и мастер-классы пройдут на рязанской ВДНХ 9 мая. Программу публикует группа резиденции ВКонтакте.

В 16:00 на сцене выступят солисты рязанского дворца культуры и искусства. Следом за ними в 17:00 ожидается «Бал Победы» с эстрадно-духовым оркестром дворца культуры и искусства. С 18:00 до 18:40 состоится концерт солиста дворца культуры и искусства Сергея Силакова «Десять песен Победы». 

В 16:00 начнется мастер-класс по созданию броши-ленты с декоративными элементами от мастерской «Партизаны Рязани». В 17:00 пройдет мастер-класс по лепке керамической подвески «Символ мира» от мастерской «Олика-Майолика». Все мастер-классы бесплатны.

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Возрастное ограничение 6+.

Концерты и мастер-классы пройдут на рязанской ВДНХ 9 мая В 16:00 на сцене выступят солисты рязанского дворца культуры и искусства. Следом за ними в 17:00 ожидается «Бал Победы» с эстрадно-духовым оркестром дворца культуры и искусства.
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