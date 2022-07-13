Концерт творческих коллективов пройдёт в музее-заповеднике Есенина 16 июля.

В субботу, 16 июля, на главной сцене музея выступят творческие коллективы.

Гостей порадует своим творчеством ансамбль народного танца «Сувенир» из Подмосковья. Для концертных программ артистов свойственны самобытность и яркая образность. «Сувенир» покоряет зрителей неудержимым задором и искренностью.

Для гостей выступят трио «Крапива» из Тульской области, солистка Центрального военного оркестра Министерства обороны России Светлана Ильина и солисты Моршанска и Москвы. В концерте прозвучат авторские и народные песни.

Концерт, входящий в программу «Культурное лето в Рязанской области», начнётся в 13 часов.