Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра 16 августа в Константинове отменен

Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра, запланированный 16 августа в музее-заповеднике в Константиново, отменен в связи с ЧП в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщается в соцсетях музея.

В рамках фестиваля «Есенин Яр» 16 августа на территории музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново состоится официальная церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина и его возлюбленной Анастасии. Молодые люди познакомились на фолк-фестивале, посвященном осеннему празднику завершения сбора урожая, а сегодня возлюбленные состоят в историческом клубе.

После церемонии бракосочетания в 17:00 на главной сцене фестиваля должен был выступить Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова. Но в связи с происшествием на предприятии в поселке Лесной Шиловского района, на котором погибли 11 человек, выступление отменили.

