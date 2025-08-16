Суббота, 16 августа, 2025
20.4 C
Рязань
Общество

Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра 16 августа в Константинове отменен

Анастасия Мериакри

Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра, запланированный 16 августа в музее-заповеднике в Константиново, отменен в связи с ЧП в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщается в соцсетях музея.

В рамках фестиваля «Есенин Яр» 16 августа на территории музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново состоится официальная церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина и его возлюбленной Анастасии. Молодые люди познакомились на фолк-фестивале, посвященном осеннему празднику завершения сбора урожая, а сегодня возлюбленные состоят в историческом клубе.

После церемонии бракосочетания в 17:00 на главной сцене фестиваля должен был выступить Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова. Но в связи с происшествием на предприятии в поселке Лесной Шиловского района, на котором погибли 11 человек, выступление отменили.

Возрастное ограничение 6+.

