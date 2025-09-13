Концепцию благоустройства Солотчи представили местным жителям

В Солотче состоялось общественное обсуждение Концепции благоустройства микрорайона. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, депутаты, местные жители, общественные активисты.

В инициативную группу разработчиков вошли представители администрации города и Главархитектуры Рязанской области, архитекторы мастерской садово-паркового искусства «Zelёnka Studio» и компании «Ф-строй». Авторы проекта представили предварительную Концепцию комплексного благоустройства микрорайона и предложения по функциональному зонированию территории.

Были презентованы варианты создания современных и комфортных общественных пространств: скверов, площадей, пляжей и других мест массового отдыха, высказаны идеи по улучшению инфраструктуры различных участков для того, чтобы совместить посещение Солотчи туристами с комфортом жителей микрорайона. Участники обсуждения, в свою очередь, внесли дополнения с учетом особенностей поселка.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Все вопросы и предложения будут учтены для дальнейшей проработки при подготовке итоговой Концепции благоустройства.