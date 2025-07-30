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Новости России

Кому с 1 августа могут ограничить право выезда за границу

Алексей Самохин
Изображение от Racool_studio на Freepik

Выезд россиян за границу регулируется на основе Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Его впервые приняли в 1996 году, а 21 апреля 2025 года снова отредактировали. Life.ru рассказал, кто попадёт под ограничения.

Должники

Если у вас есть судебная задолженность:

Более 30 тыс. руб. без просрочек — могут ограничить выезд.

Более 10 тыс. руб. с просрочкой — тоже невыездной.

Это не касается обычных кредитов или ипотеки, если вы платите вовремя. В июле Госдума предложила повысить порог до 90 тыс. руб., но пока это лишь законопроект.

Сотрудники силовых структур

ФСБ: полный запрет на выезд во время службы. После увольнения — ждать 5 лет.

МВД, прокуратура, госслужбы и учёные с доступом к гостайне: ограничение действует, если у сотрудника есть доступ к сведениям особой важности. Даже по истечении 5 лет может быть отказ в выезде.

Призывники

Получили повестку — выезд невозможен.

Это же касается тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу, включая представителей малочисленных коренных народов России.

Уголовные дела

Выезд запрещён, если:

вы подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу;

вы осуждённый (в том числе условно или по статьям за долги, кражу, алименты и пр.);

вы сбежали от исполнения приговора — всё равно не пустят.

Банкроты и нарушители

Признание банкротом временно ограничивает выезд за границу.

Также запрещён выезд, если:

вы внесли ложные сведения в заявление на загранпаспорт;

допустили ошибки в данных (ФИО, дата рождения и др.).

Дети

Ограничение выезда для несовершеннолетнего можно оформить через «Госуслуги», если один из родителей (опекунов) подаст заявление о несогласии. Отменить запрет может только тот, кто его подал — либо через суд.

Что важно помнить

Запрет на выезд — это мера принуждения, применяемая к определённым категориям граждан. Госдума предлагает смягчить подход к обычным должникам, но пока «порог 10 тыс. рублей» остаётся в силе.

Проверьте свои долги на сайте ФССП или в приложении «Госуслуги», чтобы не столкнуться с неожиданностями на границе.

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