Кому повезёт? 4 знака Зодиака ждет денежная удача в июне

Совсем недавно завершился сложный астрологический период, когда сразу несколько планет двигались в ретроградном направлении. Затем звезды дали нам небольшую передышку, но теперь мы снова вступаем в непростое время.Астрологи советуют не переживать заранее — ведь некоторых из нас в ближайшем будущем ждут удача и приятные новости, пишет theday.ru

Известный англоязычный астролог Эшли Бойд рассказала, что сейчас Юпитер набирает скорость и постепенно завершает транзит по созвездию Близнецов. В эзотерике Юпитер традиционно связан с нашей реализацией — карьерой, образованием и социальными связями. Поэтому, по мнению Эшли, уже совсем скоро представители четырёх знаков Зодиака неожиданно для себя получат всё, о чём давно мечтали.

Первыми среди счастливчиков Эшли назвала Тельцов. Эти люди высоко ценят материальные блага, комфорт и изобилие. Они трудолюбивы, и совсем скоро это будет замечено окружающими. Эшли советует Тельцам в ближайшие дни как можно больше общаться и не откладывать завершение давно начатых дел. Поверьте, ваши усилия обязательно принесут результат.

Ярким Львам в ближайшее время не будет равных в переговорах. Ваше умение общаться и помогать другим приведёт к новым успехам. Юпитер будет щедр к вам. Новые возможности, которые откроются уже в ближайшие дни, удивят даже самых искушённых представителей этого знака. Эшли говорит: «Ваше природное обаяние усиливается, так что укрепляйте связи и наблюдайте, как перед вами открываются новые двери».

Тем, кто родился под знаком Рака, астролог советует пересмотреть своё отношение к накоплениям. Раки осторожны и расчётливы, обычно стараются держать свои сбережения подальше от посторонних глаз. Эшли уверена: сейчас не время для спонтанных трат, но, возможно, стоит задуматься об инвестициях. Изучите альтернативные способы хранения и приумножения капитала — у вас есть все шансы увеличить свои накопления.

Для Дев наступает период, когда важно максимально сосредоточиться на результате. Если вы давно мечтали о чём-то, сейчас пора действовать — звёзды на вашей стороне. Эшли советует: «Сосредоточенность — ваш главный союзник. Выберите одно или два дела, которые дадут наибольшую отдачу, и вложите в них всю свою энергию. Не забывайте заботиться о себе и отмечать каждую победу на этом пути».