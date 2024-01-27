Суббота, 27 января, 2024
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Кому положено пройти диспансеризацию в 2024 году?

Kate
Изображение от Racool_studio на Freepik
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Диспансеризация — это комплексный медицинский осмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Её проходят в поликлиниках по месту регистрации и жительства. Кому положено пройти диспансеризацию в 2024 году?

В этом году диспансеризация ждёт тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах. Также право пройти её имеют те, кто родился до 1985 года. В случае, если в этом году гражданин не попадает в указанные возрастные категории, то в течение года он может бесплатно пройти профилактический осмотр при обращении в поликлинику.

Каждый, прошедший диспансеризацию, получает паспорт здоровья, в который вносят заключения и рекомендации по результатам обследований.

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