Кому молиться 11 ноября, чтобы дома было спокойно? Народные приметы и поверья дня

11 ноября православная церковь чтит память преподобной Анастасии. Народное название этого дня — Анастасия Овчарница. Связано оно с тем, что святую Анастасию издревле считали покровительницей домашних животных. По преданиям, она защищает скот от болезней и падежа.

С особым почтением и уважением наши предки относились к святой. Ей молились, чтобы лад и мир были в хозяйстве, чтобы в доме были процветание и достаток.

Что нельзя и нужно делать 11 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традии и запреты 11 ноября

Для привлечения удачи и достатка пастухи в этот день пели песни и танцевали. Считалось, что на Анастасию-Овчарницу нужно хорошо отдохнуть, чтобы не знать бед в будущем.

Главное угощение этого дня — овечий или козий сыр. Считалось, что если подать его к столу 11 ноября, несчастья обойдут дом стороной.

На Анастасию-Овчарницу ни в коем случае нельзя ругаться и кого-либо оскорблять. Брань принесёт в вашу жизнь большие проблемы.

Народные приметы 11 ноября

Если на Овчарницу снег идёт, зима будет холодной;

Волки бродят по полям — к большой беде;

Ночью на деревьях появился иней — к приближающимся большим снегам.