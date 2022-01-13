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Четверг, 13 января, 2022
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«Кому я должен, всем прощаю»: подрядчик рассказал депутату об уборке улиц Рязани

7info

Депутат городской Думы Роман Худяков рассказал о разговоре с подрядчиком, который занимается уборкой Железнодорожного района Рязани. Пост он разместил ВКонтакте.

Сегодня утром, проезжая по улице Березовой, в очередной раз убедился, что предприятие «Девелопмент», выигравшее контракт на уборку Железнодорожного района, категорически не выполняет своих обязательств.

Куратор по Железнодорожному район Дирекции благоустройства Рязани признался, что не может справиться с подрядчиком. Позвонил одному из руководителей предприятия, и у нас состоялся следующий диалог:

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— Роман Васильевич, вы понимаете, что жители улицы Березовой уже пять дней не могут дождаться уборки своей улицы?

— Ну и что?! У меня еще 140 таких улиц. Вы что считаете, что я их все одновременно должен убрать?

— Конечно, должны. И если у вас не хватает техники, то обязаны нанять дополнительно.

— Кому я должен, всем прощаю. До свидания.

После таких слов стало ясно, что надеяться больше не на кого, и грейдирование улицы Березовой придется организовывать самому.

После этого Худяков написал, что организовал грейдирование улицы Берёзовой.

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