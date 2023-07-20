С 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, такие действия проводятся ежегодно. Максимальный размер увеличения выплат — стоимость 3 пенсионных баллов.

Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Соцфонд, стоимость балла — от года оформления пенсии. С учётом стоимости балла в 123 рубля, прибавка может составить порядка 370 рублей в месяц.

Кроме того, с 1 числа нового месяца традиционно происходит перерасчёт выплат отдельным категориям пенсионеров.

В частности, на размер всей предыдущей индексации увеличивается выплата пенсионерам, уволившимся в прошлые месяцы и получившим статус неработающих.

Люди, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.

По словам Ивановой-Швец, перерасчёт проведут автоматически, никуда обращаться не надо.