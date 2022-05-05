Компания TeamViewer объявила об уходе из России и Белоруссии

Немецкая компания TeamViewer, разрабатывающая программное обеспечение для удалённого доступа, объявила об уходе из России и Белоруссии. Пресс-релиз опубликован на сайте организации.

- Реклама -

В компании заявили о прекращении обслуживания новых клиентов из России и Белоруссии. Старые подписки будут сохраняться до истечения срока действия, но продлевать их не станут.

Пресс-служба TeamViewer отметила, что будет предоставлять бесплатно свои продукты украинским организациям. Кроме того, компания пожертвовала 750 000 евро Красному Кресту для оказания гуманитарной помощи.