Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

Компания-производитель питьевой воды планирует стать резидентом ИП «Рязанский»

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Изображение от pereslavtseva на Freepik

26 января стало известно о новом потенциальном резиденте индустриального парка «Рязанский».

О готовности развивать свой инвестиционный проект на территории парка заявило предприятие по производству аква-вендингового оборудования. Компания специализируется на добыче, переработке, фасовке и доставке питьевой воды.

Как написал в своём Telegram канале зампред правительства Рязанской области Артём  Никитин, новый резидент планирует осваивать новые направления и увеличить масштабы производства на производственной площадке индустриального парка.

Объём инвестиций в проект, как ожидается, составит 350 млн рублей. Планируется создать до сотни рабочих мест.

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