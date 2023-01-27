Компания-производитель питьевой воды планирует стать резидентом ИП «Рязанский»

26 января стало известно о новом потенциальном резиденте индустриального парка «Рязанский».

О готовности развивать свой инвестиционный проект на территории парка заявило предприятие по производству аква-вендингового оборудования. Компания специализируется на добыче, переработке, фасовке и доставке питьевой воды.

Как написал в своём Telegram канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин, новый резидент планирует осваивать новые направления и увеличить масштабы производства на производственной площадке индустриального парка.

Объём инвестиций в проект, как ожидается, составит 350 млн рублей. Планируется создать до сотни рабочих мест.