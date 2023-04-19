Компания из столицы «усыновила» зубра в рязанском Окском заповеднике

В питомнике Окского заповедника продолжается программа «Усынови зубра». Интерес к ней проявило АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Группа компаний «Восток-Сервис» – крупнейший в России разработчик, производитель и поставщик функциональной одежды для работы и повседневного использования, обуви и средств индивидуальной защиты.

В приоритете деятельности организации — инновационные решения для защиты человека от вредных факторов производства и окружающей среды, сохранение экологии, животного и растительного мира, благоприятных для жизни условий.

Впервые представители компании приехали в зубровый питомник 9 марта, чтобы выбрать питомца для усыновления. Они осмотрели несколько групп животных, получили увлекательную информацию о биологии и истории вида, а затем приняли решение усыновить взрослого самца по кличке Меркиз 2015 года рождения. Животное возглавляет племенную группу из 5 самок и двух телят.

После обсуждения и согласования с администрацией акционерного общества был подписан договор пожертвования. Согласно свидетельству об усыновлении, зубр Меркиз будет находиться под опекой год – с 10 апреля 2023 года по 10 апреля 2024 года. В это время можно посещать своего питомца, привозить лакомства – яблоки и морковь, делать фото и видео.

По материалам Екатерины Леонидовны Цибизовой, старшего научного сотрудника, заведующей Зубровым питомником