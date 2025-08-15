«Коммунисты России» предложили переименовать мессенджер Max в «Чапай» или «Весточка»

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в комментарии изданию «Абзац» заявил, что отечественный мессенджер Max, официальный запуск которого запланирован на начало осени, должен получить более патриотичное название. По его мнению, использование англицизма для российского приложения «не имеет никакой логики».

Политик считает, что новое имя должно объединять и мобилизовывать россиян. В качестве примеров он предложил «Чапаев» или «Чапай» — в честь героя Гражданской войны, символа отваги и энергии, знакомого всем поколениям. Также он упомянул варианты «Добрыня Никитич» и «Гагарин».

Отдельно Малинкович выделил название «Весточка», которое, по его словам, глубоко укоренено в русском менталитете и вызывает устойчивые ассоциации с письмами с фронта — как во времена Великой Отечественной войны, так и в период СВО.

«Мы всегда ждем весточку от родных. Говорят: “Подай весточку”. Это удачный вариант, более укоренённый в культуре», — отметил он.

Создатели Max заявляют, что мессенджер станет шагом в развитии цифрового суверенитета России.

