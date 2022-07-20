Коммунальные службы Рязани продолжают убирать аварийные деревья, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Бригады Дирекции благоустройства в ежедневном режиме продолжают работы по валке аварийных деревьев, опиливанию веток и вывозку древесных отходов. 20 июля сотрудники убрали упавшее дерево на улице Строителей, на улицах Баженова и Право-Лыбедской спилены ясени, ранее признанные аварийными.

Обрезка веток проводилась на улице Фирсова и Окском проезде.

На переработку с улиц Связи, Чехова и Боголюбова вывезено около 19 куб. метров древесных отходов.

Ликвидация последствий погодных явлений будет продолжена. В настоящее время в работе находятся более ста заявок от жителей, поступивших через социальные сети, платформу обратной связи и телефон диспетчерской 70-12-93.