Коммунальные службы Рязани ликвидируют последствия непогоды

В ночь с 12 на 13 декабря Дирекцией благоустройства с привлечением техники подрядных организаций с городских улиц вывезено 3606 кубических метров снега. В работах задействована 91 машина, сообщает сайт администрации Рязани.

Вывоз осуществлялся с улиц Циолковского, площадей Театральная и Мичурина, Соборная, Семинарская, Вокзальная, Каширина. Грейдирование проводилось на улицах Вокзальная, Каширина, Циолковского, Соборная, Ушинского, Садовая, Фирсова, Лермонтова, Щедрина, Станкозаводская, Подгорная, проезд Речников, Солнечная, Кремлевский Вал, Грибоедова, Черновицкая, Щорса, Березовая, Зубковой, Восточная окружная дорога, дорога в поселок Карцево.

В районы города в составе колонн были направлены 17 комбинированных дорожных машин. Проезжую часть дорог общего пользования расчистили и обработали от наледи. Для обработки использовано 156 кубических метров пескосоляной смеси.

Ночью расчищали от снега остановочные комплексы на улицах Советской Армии, Новоселов, Касимовское шоссе, Электрозаводская. Подметали тротуары во всех районах города.

Днем вывоз снега с дорог будет проводиться на улице Ленина и Вознесенской площади. Во всех районах города рабочие приступили к расчистке остановок, пешеходных переходов, лестниц.