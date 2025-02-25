Комментаторы «Матч ТВ» сделали прогноз на итоги сезона РПЛ в «Утро.ТНТ»

Сегодня впервые на ТНТ говорили о профессиональном футболе, сообщает пресс-служба телеканала. Специальными гостями шоу «Утро.ТНТ» стали комментаторы «Матч ТВ» Тимур Журавель и Михаил Моссаковский.

Когда в одной студии оказываются трое мужчин, увлекающихся футболом, тема их беседы предопределена. Тимур и Михаил рассказали ведущему Максиму Васильчуку и зрителям утренней программы, что очень страдали во время перерыва, который был в российском футболе с середины декабря до конца февраля, хотя и продолжали комментировать международные чемпионаты. Особое внимание уделили турнирной сетке российской Премьер-Лиги, которую возглавляет «Краснодар», а следом идут «Зенит» и «Спартак».

«Мы много лет подряд отпускали „Зенит“ вперед. И зрители, вовлеченные и не очень, не смотрели футбольные матчи, потому что знали, что чемпион — „Зенит“. Сейчас такого нет. Сейчас поровну очков у „Краснодара“ и „Зенита“, „Спартак“ совсем близко, соотношение сил непонятное, поэтому финишная прямая будет невероятно интригующей», — предположил Тимур Журавель.

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«Вот основная тройка — „Краснодар“, „Зенит“, „Спартак“. Но есть один нюанс: „Зенит“ в этом сезоне празднует 100-летие клуба. Это важно, это большая дата. И знаете, когда вам чего-то очень хочется, а „Зениту“ хочется в сезон 100-летия стать чемпионом, начинаются какие-то сложности. И еще ни одна российская команда в сезон 100-летия не становилась чемпионом», — продолжил Михаил Моссаковский.

Кроме того, Тимур и Михаил прокомментировали ситуацию, произошедшую на Зимнем Кубке РПЛ, когда тренера «Спартака» Деяна Станковича удалили и следом за ним на трибуны ушел главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Станкович не был согласен с этим удалением, и он не хотел уходить, а судья Кирилл Левников, у которого, кстати, в этот день был день рождения и который много теплых слов услышал и от одной скамейки, и от другой, показывал на часы и отказывался возобновлять матч до тех пор, пока удаленный тренер не уйдет. Семак увидел, что игра никак не начинается и сказал „ничего, я уйду с тобой“ и они сели на трибуны», — рассказал Михаил Моссаковский.

«Это супержест, и мы такого в российском футболе никогда не видели», — добавил Тимур Журавель.

Также гости в студии поговорили о том, где и как футбольные комментаторы проводят отпуск и о разнице между комментированием российских и международных матчей.

«Наш футбол интересно смотреть», — подытожили комментаторы «Матч ТВ».