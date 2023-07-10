Понедельник, 10 июля, 2023
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Комментатор Роман Нагучев назвал касимовского арбитра звездой дня

7info
Скриншот t.me/offearth

Известный спортивный комментатор Роман Нагучев после матча в Касимове назвал арбитра Андрея Бушуева звездой дня.

Во время игры касимовского ФК «Конфеста» и «Народной команды» судья на бровке бегал по лужам — по словам Нагучева, совместил водные процедуры с матчем

— Три полоски на кедах. Под теплым дождем, — написал комментатор.

Встреча, приуроченная к открытию сезона большого футбола, завершилась победой местный игроков со счётом 6:4.

В составе «Народной команды» на поле вышли экс-игроки московского «Спартака» Роман Шишкин, Никита Баженов, Александр Прудников.

Вип-гостями мероприятия стали Валерий Кечинов и Вячеслав Колосков.

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