Комментатор Роман Нагучев назвал касимовского арбитра звездой дня

Известный спортивный комментатор Роман Нагучев после матча в Касимове назвал арбитра Андрея Бушуева звездой дня.
Во время игры касимовского ФК «Конфеста» и «Народной команды» судья на бровке бегал по лужам — по словам Нагучева, совместил водные процедуры с матчем
Встреча, приуроченная к открытию сезона большого футбола, завершилась победой местный игроков со счётом 6:4.
В составе «Народной команды» на поле вышли экс-игроки московского «Спартака» Роман Шишкин, Никита Баженов, Александр Прудников.
Вип-гостями мероприятия стали Валерий Кечинов и Вячеслав Колосков.